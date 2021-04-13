Kırmızı Oda dizisiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır sahnelerdeymiş
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Kırmızı Oda dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Feyyaz Şerifoğlu'nun geçmişte yaptığı işler hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte birçok projede yer alan Şerifoğlu'nun bilinmeyen hayatı...
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandıran ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu şimdilerde Camdaki Kız dizisinde başrolü oynuyor. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda Şerifoğlu'nun macera dolu hayatının tüm detayları anlatıldı.