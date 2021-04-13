Kırmızı Oda dizisiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır sahnelerdeymiş

Kırmızı Oda dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Feyyaz Şerifoğlu'nun geçmişte yaptığı işler hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte birçok projede yer alan Şerifoğlu'nun bilinmeyen hayatı...