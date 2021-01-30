Kırmızı Oda dizisine konuk olan Pınar Deniz'in gerçek mesleği herkesi şaşırttı

TV8'in reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan güzel oyuncu Pınar Deniz'in esas mesleği herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 'Sil Baştan', 'Vatanım Sensin', 'Bir Deli Rüzgar' ve 'Aşk 101' gibi sevilen dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişleten 27 yaşındaki Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu.& ;Pınar Deniz canlandırdığı karakter, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik destek almak için Doktor Hanım'a başvuracak.& ;

GERÇEK MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Deniz'in kim olduğu detaylı bir şekilde araştırılmaya başlanmıştı.& ;Güzel oyuncunun esas mesleği ortaya çıktı.





Kaynak: Snob Magazin