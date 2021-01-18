Kırmızı Oda dizisine bu hafta kim konuk olacak? Kırmızı Oda son bölüm özeti! Kırmızı Oda oyuncuları!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda dizisine bu hafta kim konuk olacak? Kırmızı Oda son bölüm

20. bölüm ile Cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda, izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Her hafta birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda dizisine bu hafta kim konuk olacak? Kırmızı Oda son bölüm özeti! Kırmızı Oda oyuncuları!

KIRMIZI ODA DİZİSİNE BU HAFTA KİM KONUK OLACAK?

Her hafta birbirinden yeni hikayeleri, olayları izleyiciye aktaran Kırmızı Oda dizisine Birsen Altuntaş haberine göre, bu hafta Şerif Erol dahil olacak. Şerif Erol en son Çukur dizinde rol almaktadır.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 20 bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım'ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulup gerçek yaşamla yüzleşir. Doktor Hanım, Doktor Ayşe'yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatır. Yavuz'un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım'ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye'nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan