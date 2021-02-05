Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor, klinik nerede? Kırmızı Oda hangi şehirde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizideki klinik neresi?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

TV 8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda klinik nerede?

KIRMIZI ODA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Oda dizisi çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleşmektedir. Ağırlıklı olarak dizi Beykoz ve Üsküdar ilçeleri civarlarında çekiliyor. Birkaç sahne ise Ortaköy'de çekilmiştir. Kırmızı Oda, Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde de çekim gerçekleştiriyor. Dizide yer alan klinik ise İstanbul Beykoz'da bir dizi platosundadır.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TV 8 ekranlarında yayınlanıyor.