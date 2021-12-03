Kırmızı Oda Dara kimdir? Kırmızı Oda Dara'nın hastalığı ne? Kırmızı Oda Athena Gökhan Özoğuz kimdir?
TV8 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda'ya sürpriz yeni konuk takıldı. Ön izlemede gördüğümüz Dara karakteri hakkında Kırmızı Oda Dara kimdir? Kırmızı Oda Athena Gökhan Özoğuz kimdir? Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncu kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Athena Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda önizleme izle! Kırmızı Oda'da Dara'nın hastalığı nedir? Dara kim?
Kırmızı Oda Dara kimdir? Kırmızı Oda Dara'nın hastalığı ne? Kırmızı Oda Athena Gökhan Özoğuz kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, ekranlara dönüyor. Başarılı şarkıcı, Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Dara karakterini oynayacak. Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncu kim? sorusu da yanıt buldu. Kırmızı Oda'da Dara'nın hastalığı nedir?
Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'da sürpriz bir isim var. Dizide Dara karakterini Gökhan Özoğuz canlandırmaktadır. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz, TV8'in büyük bir beğeni ile izlenen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu. Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım'a gelecek olan Dara'nın merak edilen hikayesi 19 Kasım'dan itibaren her Cuma ekranlarda yer alacak.
TV8'in cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Kırmızı Oda'ya bu Cuma yayınlanacak 52'inci bölümünden itibaren müzisyen Gökhan Özoğuz dahil olacak. Özoğuz; Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek.
Dara'nın uykudan uyanamama gibi bir hastalığının olduğu görülüyor. Bu hastalıkla ilgili ele alınanlardan biri hipersomniadır. Aşırı uyku isteği olarak tanımlanan hipersomnia, ana uyku evresi 7 saat ve fazla sürmesine karşın, aynı gün içinde tekrar eden uyku evreleri oluşumu ya da birden uykuya dalma hâlidir. Hastalar gece kesintisiz olarak yeteri kadar uyusalar bile gündüz gelen uyku atakları ile uyuma ihtiyacı hissederler.
Gökhan Özoğuz (d. 11 Ekim 1976), Türk müzisyen. Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun solistidir.
Gökhan Özoğuz doğum tarihi : 11 Ekim 1976
Gökhan Özoğuz kaç yaşında : 44 yaşında
Gökhan Özoğuz nereli : İstanbul doğumlu
Gökhan Özoğuz mesleği ne : Müzisyen
Gökhan Özoğuz burcu ne : Terazi
2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.
Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır. Aslen Gaziantep'lidir.
Diskografi:
One Last Breath (1993)
Holigan (1998)
Tam Zamanı Şimdi (2000)
Mehteran Seferi (EP) (2001)
Herşey Yolunda (2002)
US (2004)
Athena (2005)
İT (EP) (2006)
100 Şerefli Yıl (EP) (2007)
Pis (2010)
Altüst (2015)
Filmografi:
O Şimdi Asker (Athena Gökhan)
O Şimdi Mahkum (Athena Gökhan)
Tramvay (Gökhan)
Tatlı Kaçıklar (Konuk oyuncu)
Yarışma:
O Ses Türkiye (Jüri)
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