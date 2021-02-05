Kırmızı Oda'da yeni oyuncu! Şilan Düzdaban kimdir? Şilan Düzdaban kaç yaşında, nereli?

Her Cuma, TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine başarılı oyuncu Şilan Düzdaban katılacak. Birsen Altuntaş haberine göre, ödüllü oyuncu Şilan Düzdaban, konuk oyuncu olarak Kırmızı Oda dizisinde. Şilan Düzdaban kimdir? Şilan Düzdaban kaç yaşında, nereli?

ŞİLAN DÜZDABAN KİMDİR?

2018 yılında oyunculuk deneyimine başlayan Şilan Düzdaban, vizyona girmiş olan "Kerata" filmi ile ilk deneyiminde büyük başarı elde etti. Çınar filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurula başvuran 600 film arasından ilk 9'a girerek Kültür Bakanlığı'ndan destek almayı başaran 'Çınar' filminin çekimleri, 90 bin şehidimizin yattığı, yüksek manevi ve milli değere sahip Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapıldı.

ŞİLAN DÜZDABAN FİLMLERİ

Kerata,

Çınar,

Dört Köşeli Üçgen