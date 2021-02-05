Kırmızı Oda'da yeni oyuncu! Şilan Düzdaban kimdir? Şilan Düzdaban kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kırmızı Oda'da yeni oyuncu! Şilan Düzdaban kimdir? Şilan Düzdaban kaç yaşında, nereli?

05.02.2021 19:32 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:36
Kırmızı Oda'da yeni oyuncu! Şilan Düzdaban kimdir? Şilan Düzdaban kaç yaşında, nereli?

Altın Portakal Uluslararası Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödüllü oyuncu Şilan Düzdaban kimdir? Şilan Düzdaban kaç yaşında, nereli?

Her Cuma, TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine başarılı oyuncu Şilan Düzdaban katılacak. Birsen Altuntaş haberine göre, ödüllü oyuncu Şilan Düzdaban, konuk oyuncu olarak Kırmızı Oda dizisinde. Şilan Düzdaban kimdir? Şilan Düzdaban kaç yaşında, nereli?

ŞİLAN DÜZDABAN KİMDİR?

2018 yılında oyunculuk deneyimine başlayan Şilan Düzdaban, vizyona girmiş olan "Kerata" filmi ile ilk deneyiminde büyük başarı elde etti. Çınar filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurula başvuran 600 film arasından ilk 9'a girerek Kültür Bakanlığı'ndan destek almayı başaran 'Çınar' filminin çekimleri, 90 bin şehidimizin yattığı, yüksek manevi ve milli değere sahip Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapıldı.

ŞİLAN DÜZDABAN FİLMLERİ

Kerata,

Çınar,

Dört Köşeli Üçgen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı Oda'da yeni oyuncu! Şilan Düzdaban kimdir? Şilan Düzdaban kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 19:40:19. #1.16#
title