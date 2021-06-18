Kırmızı Oda Canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 42. bölüm canlı izle! 18 Haziran Kırmızı Oda full HD Canlı izle!

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zafer'in (Yiğit Özşener) aşık olduğu kişinin Mitra olduğunu öğrenmesi Doktor Hanım'da şaşkınlık yaratırken, Zafer'e duygularının sesine kulak vererek hissettiklerinden emin olması gerektiğini belirtti.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk), kardeşi Ali'nin kaza sonucu birinin ölümüne sebep olup hapse girdiğini, yaşanan acı olaydan da babasının geçmişini suçladığını üzülerek paylaştı.

Sadi (Erkan Petekkaya), girdiği ıslahevinde çocukları korumak isterken kavgalara karıştığını ve sık sık hücre cezası aldığını anlatırken, orada korkuyla geçen günlerini düşünmek Sadi'nin panik atak krizi geçirmesine sebep oldu.

Vahit (Uğur Yücel), Mitra'yı (Melisa Aslı Pamuk) terk edip güvenini zedelediği için vicdan azabı çekerken, Doktor hanım Vahit'e o zamanlar da ağır bir depresyonda olduğunu söyleyerek kendini suçlamaktan vazgeçmesini telkin etti.

Hayatında köklü değişiklikler gerçekleştiren Nihal'in (Esra Ronabar) öğretmen kardeşi Deniz'le birlikte yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek olduklarını anlatması Doktor Hanım'ı duygulandırdı.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!