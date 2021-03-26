Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda TV8 canlı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda full HD canlı izle!

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KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım'da ararken, Zafer'in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım'ı çok şaşırtacak.

KIRMIZI ODA CANLI İZLE (20.00)

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