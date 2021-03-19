Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda TV8 canlı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda full HD canlı izle!

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kırmızı Oda'nın 28'inci bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), karşısına çıkan Gümüş Teyze (Zeynep Eronat) ile birlikte yeni bir hayat kurma mücadelesini Doktor Hanım'la paylaşırken, başından geçen her şeyi Fahri'ye anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kaldı.

Doktor Hanım karşısında kendinden emin bir Nazlı (Pınar Deniz) görüp sevinirken; Recai (Gökhan Yıkılkan) Doktor Hanım'dan, Nazlı'yı evliliklerinin devamına ikna etmesini istedi.Sadi (Erkan Petekkaya), sokaklarda tanıştığı Mehmet'in kendisini nasıl koruyup kolladığını anlattı. Klinikte sazıyla söylediği türkü ise herkesi duygulandırdı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın 29. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), üvey babası Servet'in kaybından sonra annesiyle yüzleşmeye karar verir. Nazlı (Pınar Deniz) kendi kendini sürüklediği çıkmazdan, Recai'yi geride bırakarak kurtulur. Sadi (Erkan Petekkaya), yeraltı dünyasına nasıl girdiğini ve Miço'nun başına gelenleri Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA CANLI İZLE (20.00)

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

