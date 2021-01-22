Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli? Feyyaz Şerifoğlu şarkısı!
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Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli? Feyyaz Şerifoğlu şarkısı!

22.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:15
Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli? Feyyaz Şerifoğlu şarkısı!

O Ses Türkiye yarışmasında dikkat çekmeyi başaran, Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli? Feyyaz Şerifoğlu şarkısı!

Gidene şarkısı ile dijital platformlarda büyük ilgi gören Feyyaz Şerifoğlu, Youtube platformunda 1 milyon aşkın izlenme oluştu. Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli? Feyyaz Şerifoğlu şarkısı!

KIRMIZI ODA CAN KİMDİR? FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1991 doğumlu Rizeli Feyyaz Şerifoğlu kimdir? O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur. Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çektiği bilinmekte. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

KIRMIZI ODA CAN

Gerçek hikayesiyle dikkatleri çeken Kırmızı Oda dizisinde Can karakterine hayat vermektedir. Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik ile karşılıklı oynayan Şerifoğlu büyük ilgi gördü.

Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli? Feyyaz Şerifoğlu şarkısı!
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