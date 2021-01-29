Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu? Kırmızı Oda Boncuk diziden ayrılıyor mu?

Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu? merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine ünlü oyuncu Burcu Biricik hayat veriyor. Evli olan Boncuk, ermişleri gördüğünü anlatıyor. Peki Kırmızı Oda Boncuk hikayesi nedir? Boncuk gerçek adı ne? Hayali karakteri Can'a doğru koşan Boncuk'a kamyon çarptığı görülüyor. Peki, Kırmızı Oda'da Boncuk ölecek mi?

Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu? merak ediliyor. Kırmızı Oda'da öne çıkan karakterlerden biri de Boncuk oldu. Boncuk'un hikayesi şöyle başlamıştı; Henüz çocukken babasının yaptığı zulümlerin ardından görücü usulü evlendirilen Boncuk, evlendikten sonra Hollanda'ya yerleşir.

KIRMIZI ODA BONCUK ÖLÜYOR MU?

Eşi Sadık ile gittikleri gurbette hiç arkadaşı olmayan, kocasının ilgilenmediği ve kimseyle görüşmesini istemediği Boncuk'un hastalanma hikayesi gördüğü ermişlerle başlıyor. Önce ermişleri ardından hayalindeki eşi Can'ı anlatmaya başlayan Boncuk'un kendisine verilen ilaçları kullanmamasıyla birlikte hastalığı tehlikeli boyuta ulaşıyor.

Yayınlanan son bölümde Doktor Hanım'ın verdiği ilaçları içmediği için sanrıları artan Boncuk, ablasını, eşini ve eniştesini zehirlemeye karar vermişti. Kırmızı Oda 22. Bölüm fragmanında beyazlar içerisinde kendisini sokağa atan Boncuk'u kamyon çarpıyor. Boncuk'un ölüp ölmeyeceği 29 Ocak tarihli bölümde netleşecek.

KIRMIZI ODA BONCUK'UN HİKAYESİ...

Boncuk'un hikayesi ermişler ile başlamaktadır. Bir gün marketten geldikten sonra malzemelerini dolaba yerleştirirken bir anda karşısında 3 tane ermiş amcanın oturduğunu görür. Kısa bir şaşkınlıktan sonra onları dinlemeye ve onlarla konuşmaya başlayan Boncuk'a, kocasından hayır gelmediğini, kendisine yeni bir koca getireceklerini söylerler. Ermişlerin kendisini götürmek istemesi halinde kocasının kızmasından çekinse de ermişlerin sözünün üstüne söz söylenmeyeceğini de biliyor. Kocası bir akşam eve geldiğinde Boncuk'u süslenmiş ve hazırlanmış bir vaziyette buluyor. Kocasının "Bu ne hal, neden hazırlandın?" sorusuna ise ermişlerin kendisini başka kocaya vereceğini ve beklediğini söylüyor. Boncuk'un eşi, Boncuk'u doktora getirmeye karar veriyor. Doktor Hanım'ın kendisini dinlediğine ve anladığına inanan Boncuk seanslarına devam ediyor.