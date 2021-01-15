Kırmızı Oda Boncuk kim? Kırmızı Oda Boncuk gerçek adı ne, hikayesi nedir?

Kırmızı Oda Boncuk karakteri merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine ünlü oyuncu Burcu Biricik hayat veriyor. Evli olan Boncuk, ermişleri gördüğünü anlatıyor. Peki Kırmızı Oda Boncuk kim? Kırmızı Oda Boncuk gerçek adı ne, hikayesi nedir?

Kırmızı Oda Boncuk'un hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha önce pek çok yapımda yer alan Burcu Biricik, TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini canlandırıyor. Peki Kırmızı Oda Boncuk gerçek adı ne, hikayesi nedir?

KIRMIZI ODA BONCUK'UN HİKAYESİ...

Boncuk'un hikayesi ermişler ile başlamaktadır. Bir gün marketten geldikten sonra malzemelerini dolaba yerleştirirken bir anda karşısında 3 tane ermiş amcanın oturduğunu görür. Kısa bir şaşkınlıktan sonra onları dinlemeye ve onlarla konuşmaya başlayan Boncuk'a, kocasından hayır gelmediğini, kendisine yeni bir koca getireceklerini söylerler. Ermişlerin kendisini götürmek istemesi halinde kocasının kızmasından çekinse de ermişlerin sözünün üstüne söz söylenmeyeceğini de biliyor. Kocası bir akşam eve geldiğinde Boncuk'u süslenmiş ve hazırlanmış bir vaziyette buluyor. Kocasının "Bu ne hal, neden hazırlandın?" sorusuna ise ermişlerin kendisini başka kocaya vereceğini ve beklediğini söylüyor. Boncuk'un eşi, Boncuk'u doktora getirmeye karar veriyor. Doktor Hanım'ın kendisini dinlediğine ve anladığına inanan Boncuk seanslarına devam ediyor.

KIRMIZI ODA BONCUK KİM?

Kırmızı Oda Boncuk (Burcu Biricik) 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı.