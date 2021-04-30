Kırmızı Oda Azra kim?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde ekrana gelen Azra karakteri izleyicilerin merak konusu oldu. Azra hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Kırmızı Oda Azra kimdir konusu araştırıldı.

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Azra karakteri izleyenlerin ilgi odağı oldu. Azra hakkında Kırmızı Oda Azra kim, konusu merak edildi. Peki, Kırmızı Oda Azra kim? İşte, detaylar…

KIRMIZI ODA AZRA KİM?

Hamdi Baba depremde ailesini kaydetmiştir. Sadece Azra sağ kurtulmuştur. Azra'nın ikizi, annesi, babası depremde vefat etmiştir. Azra, Hamdi Baba'nın kardeşidir ve Hamdi Baba'nın hayattaki en değerli varlığıdır