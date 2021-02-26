"Kırmızı Oda" Avrupa'dan Asya'ya her yerde!
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"Kırmızı Oda" Avrupa'dan Asya'ya her yerde!

26.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:49

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı "Kırmızı Oda" İsveç'ten sonra Güney Kore'nin en iyi kanallarından biri olan Kuki TV'de izleyici ile buluşacak.

Kore içerikleri Türkiye'de büyük ilgi ile izlenirken, bu sefer bir Türk yapımı olan ve reyting rekorları kıran dizi "Kırmızı Oda" Güney Kore ekranlarında yer alarak dünyaya açılacak.

Gerçek hikayelerden esinlenerek farklı konuları ile TV8 ekranlarına damga vuran Kırmızı Oda, Güney Kore'de de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

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