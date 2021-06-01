Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 39. bölüm izle, son (39) bölüm full izle!

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Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kırmızı Oda dizisinin 39. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölüm özeti! Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? TRT Kırmızı Oda 30. bölüm izle, son (30) bölüm full izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'ın 39. Bölümünde; Nurcihan (Itır Esen), Doktor Hanım'ı ziyaretinde Vahit (Uğur Yücel) ve Zafer'deki (Yiğit Özşener) olumlu değişimlerden hayretle söz ederken, kendi yüklerinden kurtulma istediği, Nurcihan'ı çocukluk yıllarına götürür. Vahit ise Nurcihan'la evliliğinin ilk zamanlarında yaptığı bir hatayı üzülerek dile getirir.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk), Paris'te bulunduğu yıllarda erkek arkadaşı Yasin tarafından istismara maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatır.

Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile yeniden karşılaşmalarından sonra beraber eski mutlu günlerinde dönmek için gösterdiği çabayı Doktor Hanım'la paylaşır. Miço ile yüzleşmesini açıkladığında ise Doktor Hanım oldukça şaşırır.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE

KIRMIZI ODA 40. BÖLÜM FRAGMANI