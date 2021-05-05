Kırmızı Oda 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!
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KIRMIZI ODA 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kırmızı Oda 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Haberimizden takip edebilirsiniz.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda', 36. bölümü ile 7 Mayıs Cuma akşamı TV8'de izleyici karşısına çıkacak.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kırmızı Oda Tv8 ekranlarında Cuma günleri saat 20.00'da yayınlanmaktadır.