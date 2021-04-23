Kırmızı Oda 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 34. yeni bölüm izleme linki!

Merakla beklenen Kırmızı Oda dizisinin 34. bölümü bugün TV8 ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Kırmızı Oda yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Kırmızı Oda 35. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü ile 23 Nisan Cuma günü bugün saat 20:00 'da başlayacak.

KIRMICI ODA CANLI İZLE!

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan