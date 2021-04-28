Kırmızı Oda 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 30 Nisan Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragman merakla bekleniyordu. Yeni fragman geldi ve Kırmızı Oda 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda'da 30 Nisan'da neler olacak?

Her bölümünde izleyici ekrana bağlayan ve gerçek hayattan hikayeleri ile beğeni toplayan Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pekiyeni bölümde neler olacak? Kırmızı Oda 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 30 Nisan Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Yeni bölüm de diğer bölümler gibi izleyici ekrana bağlayacak.

30 NİSAN CUMA KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN