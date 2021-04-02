Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda son bölüm izle!

Son bölümde diziye başarılı isimler Yiğit Özşener ve Esra Ronabar dahil oldu. Peki, Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda son bölüm izle!

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 30. Bölümünde; Doktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.

KIRMIZI ODA 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE