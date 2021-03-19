Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Kırmızı Oda'un 30. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 29. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), üvey babası Servet'in kaybından sonra annesiyle yüzleşmeye karar verir. Nazlı (Pınar Deniz) kendi kendini sürüklediği çıkmazdan, Recai'yi geride bırakarak kurtulur. Sadi (Erkan Petekkaya), yeraltı dünyasına nasıl girdiğini ve Miço'nun başına gelenleri Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.