Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölümde ne olacak? Kırmızı Oda fragmanı izle!
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Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölümde ne olacak? Kırmızı Oda fragmanı izle!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölümde ne olacak? Kırmızı Oda fragmanı izle!

Heyecanla beklenen Kırmızı Oda dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Kırmızı Oda konusu nedir? Kırmızı Oda fragmanı bölüm izleme linki! Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Kırmızı Oda yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kırmızı Oda 30. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 29. bölüm izle!

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım'da ararken, Zafer'in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım'ı çok şaşırtacak.

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Kırmızı Oda dizisinin 30. bölüm fragmanı henüz yayınlandı.

'Kırmızı Oda' yeni bölümüyle 26 Mart Cuma akşamı TV8'de.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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