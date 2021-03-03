Kırmızı Oda 26. bölüm izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 26. bölüm izle

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KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM FULL İZLE!

Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında 25. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 25. bölümün ardından şimdi de Kırmızı Oda 26. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KIRMIZI ODA 25. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kırmızı Oda'nın 25. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım'a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar'ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM İZLE

Kırmızı Oda dizisinin 26. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

KIRMIZI ODA'NIN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.