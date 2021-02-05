Kırmızı Oda 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. yeni bölüm izleme linki!

Kırmızı Oda yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Kırmızı Oda 24. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tv8 ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 5 Şubat Cuma günü bir kez daha Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kırmızı Oda'nın yeni bölüm tanıtımı...

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan