Kırmızı Oda 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 21.son bölüm izle

Kırmızı Oda 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kırmızı Oda 21. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Peki, Kırmızı Oda 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 21.son bölüm izle

Kırmızı Oda 22. bölüm fragmanı bu hafta içerisinde yayınlanacak. Çıktığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda dizisi cuma günlerinin vazgeçilmez yapımı haline geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizi bölümünden itibaren hem oyuncuların performansı hem de dikkat çekici konusu ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 21.son bölüm izle

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KIRMIZI ODA 21. BÖLÜM ÖZETİ

Boncuk'un bastırdığı korkuları dışarı çıkınca durumu kötüleşir ve Doktor Hanım hastaneye yatırılmasını uygun görür. Ayşe, Doktor Hanım'la dedesiyle annesinin arasının açılmasının ardından hissettiği arada kalmışlık hissini paylaşır. Kumru, Yavuz'un elinden nasıl kurtulacağını kara kara düşündüğü dönemde Hakan'la nasıl tanıştığını anlatırken, Duru'nun aslında Yavuz'un kızı olduğunu itiraf eder. Piraye ve Deniz aşkı ise doludizgin devam etmektedir.

KIRMIZI ODA 21. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN