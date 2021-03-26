Kırmızı Oda 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kırmızı Oda 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Kırmızı Oda 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Kırmızı Oda'un 14. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Kırmızı Oda 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım'da ararken, Zafer'in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım'ı çok şaşırtacak.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 22:49:12. #1.15#
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