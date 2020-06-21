'Kırmızı Montlular'dan şehit babalarına ziyaret
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'Kırmızı Montlular'dan şehit babalarına ziyaret

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', Babalar Günü'nde şehit babalarını ziyaret etti.

'Kırmızı Montlular'dan şehit babalarına ziyaret
21.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:33

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', Babalar Günü'nde şehit babalarını ziyaret etti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzede vatandaşlara yardımda bulundu. Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na, dahil olan gönüllüler hareketi, depremzedelerle birlikte sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara da hizmet etmeye başladı. Gönüllüler, Babalar Günü'nde de şehit babalarını evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde dualar edilip, şehit babalarına hediyeler verildi.

2016'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar'ın babası Halil Salgar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah kendilerinden razı olsun. İyi ki varlar" dedi.

Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit ise "Babalarımızın hem hayır dualarını alıyoruz hem de geride milyonlarca evlatlarının olduğunu göstermek için buradayız. Kırmızı Montlular olarak her daim bunu sürdüreceğiz. Şehit ailelerimize ne kadar vefa borcumuzu ödersek o kadar mutlu oluyoruz. Bugün de bu Babalar Günü'nü şehit babaları ile beraber geçiriyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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