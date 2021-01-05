Kırmızı listedeki yaralı yakalı toy, Van'da tedavi altına alındı

NESLI tükenmekte olan ve ülkemizde çok az görülen yakalı toy kuşu Bitlis'te yaralı olarak bulunup tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Nesli tükendiği için kırmızı listede olan yakalı toy kuşunun kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bize birçok hayvan türü geliyor ama bazı hayvanlar bizde heyecan yaratıyor. Nesli tükenmekte olan kırmızı listede yer alan ve ülkemizde uzun yıllardır hiç görülmemiş bir türün bizim bölgemizde görülüp, bizim hastanemizde misafir olması bizi heyecanlandırıyor" dedi.

Nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede olan yakalı toy kuşu Bitlis'te bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunarak jandarmaya teslim edildi. Buradan da tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yakalı toy kuşu herkesi heyecanlandırdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, birçok hayvan türünün merkezde tedavisinin yapıldığını fakat bazı türlerin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi. Yakalı toy kuşunun ülkemizde uzun yıllardır çok nadiren görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Aslan şöyle konuştu: "Nesli tükenmekte olan, kırmızı listede yer alan ve ülkemizde uzun yıllardır hiç görülmemiş bir türün bizim bölgemizde görülüp, bizim hastanemizde misafir olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bitlis'te bir vatandaş yaralı olan yakalı toy kuşunu jandarmaya teslim ediyor. Biz bu kuşun bu yörelerde hiç olmadığını ve nereden geldiğine dair ornitolog (kuş bilimci) arkadaşlarla istişare ettik. Ornitologların verdiği bilgiye göre bu kuşun uzun yıllardan beri, ülkemizde görülmediği, 2000'li yıllarda Konya tarafında görüldüğü, son olarak da Trabzon ve Yozgat tarafında ölü olarak bulunduğu söylendi. Bitlis'te görülen yakalı toy kuşu gibi bazı türler nesli tükenmek üzere olduğu için çok fazla görülmüyor. Bunlar kırmızı listeye alınarak avlanması yasaklanmış. Yakalı toy kuşu da bunlardan biri" diye konuştu.UZUN SÜRE MİSAFİR EDECEĞİZYakalı toy kuşunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aslan, "Bu kuş türü bize geldiğinde sağ kanadının üzerinde, omuz bölgesinde bir yara vardı. Yaranın kontrolünü yaptık ve iyileşmek üzere. Bu kuşu en iyi yerde ağırlıyoruz. Bu kuşu uzun süre misafir edeceğiz. Şu anda bu kuş göç yorgunu ve tekrar saldığımız zaman göçe devam edemeyecek. Hava soğuk beslenemeyecek. Av sezonu daha bitmemiş ve bilinçsiz av kurbanı olacak. O yüzden uzun süre misafir ederek hem mevsimsel şartların oluştuğu hem de av yasağının sona ermesiyle kendisinin de göçe devam edecek performansını kazandığı güne kadar bakacağız. ve elimizden ne geliyorsa yapıp tekrar doğaya salacağız" dedi.BU BİR SUÇTUR ÖLDÜRMEYİN

Nesli tükenmekte olan bu kuşların avlamamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Aslan, "Bunları avladığınızda sadece öldürmüş olmuyorsunuz. Ekolojik dengede her bir türün bir görevi var o görevi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Eğer siz kurtları öldürürseniz, domuzlarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Eğer kartalı, şahini, tilkiyi öldürürseniz farelerle uğraşmak zorunda kalırsınız. 1960'lı yıllarda olduğu gibi kirpileri tarım zararlısı ilaçla öldürürseniz yılanlarla böceklerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Bir de nesli tükenmekte olan ve ülkemizde çok az görülen türleri ortadan kaldırırsanız bunlar bize büyük bir tehlike olarak gelecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU