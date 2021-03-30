TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
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TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldıDÜNYADA nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı'nın foto kapanına takıldı.

Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı

DÜNYADA nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı'nın foto kapanına takıldı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile yaban keçisi terörden temizlenen Hozat, Çemişgezek ve Ovacık üçgeninde bulunan Aliboğazı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'na ait foto kapana takıldı.

Görülmesi çok zor olduğu için 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşağın, bir süre karlık alanda gezdiği görüldü.

TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı
TUNCELİ Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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