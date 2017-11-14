Kırmızı Listedeki Terörist Öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda, öldürülen 31 terörist arasında kırmızı listede yer alan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da bulunduğu bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 2 Kasım'da başlayan operasyon kapsamında bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi Üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da bulunduğu, kırmızı kategoride yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olduğu kaydedildi.