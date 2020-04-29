Kırmızı listedeki kadın terörist, kanserden ölmüş
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Kırmızı listedeki kadın terörist, kanserden ölmüş

Terör arananlar listesinde 10 milyon ödülle kırmızı listede yer alan "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir isimli teröristin kanserden öldüğü bilgisi telsiz konuşmalarına yansıdı.

Kırmızı listedeki kadın terörist, kanserden ölmüş
29.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:56

Terör arananlar listesinde 10 milyon ödülle kırmızı listede yer alan "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir isimli teröristin kanserden öldüğü bilgisi telsiz konuşmalarına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Dersim Eyaleti Yürütme Konseyi ve Kadın Sorumlusu "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir'in Tunceli'deki bir mağarada kanserden öldüğü iki teröristin telsiz konuşmalarına yansıdığı öğrenildi. Terör örgütü PKK'lı bir teröristin, kandille yaptığı telsiz görüşmesini deşifre eden güvenlik güçleri, uzun süredir hasta olduğu belirtilen terörist Özdemir'in Şubat ayı ortalarında öldüğünü belirledi. 1993 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilen 44 yaşındaki kadın teröristin Şırnak'ın Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Telsiz konuşmalarında öldüğü ileri sürülen teröristle ilgili güvenlik güçlerinin çalışma yaptığı bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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