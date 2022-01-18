Kırmızı listede yer alan vaşak Tunceli'de görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırmızı listede yer alan vaşak Tunceli'de görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Kırmızı listede yer alan vaşak Tunceli'de görüntülendiTUNCELİ Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan vaşak Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görüntülendi.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Kırmızı listede yer alan vaşak Tunceli'de görüntülendi

TUNCELİ Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan vaşak Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görüntülendi.

Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak Pülümür ilçesinde Umut Yıldız isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Köyde gezerken ormanlık alanda vaşak gördüğünü belirten Yıldız, "Muhtemelen acıkmış yiyecek bir şeyler arıyordu. Uzak bir mesafedeydi. Ancak yine de cep telefonu kameramla çekebildim" dedi.

Vaşağın nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu aktaran Yıldız, "Coğrafyamızın güzel ve ender canlılarından olan bu türün korunması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kırmızı listede yer alan vaşak Tunceli'de görüntülendi

Kırmızı listede yer alan vaşak Tunceli'de görüntülendi

Kırmızı listede yer alan vaşak Tunceli'de görüntülendi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, 'Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Pülümür, Tunceli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title