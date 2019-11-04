Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

04.11.2019 09:49

IRAK kuzeyi Metina bölgesinde geçen Ağustos ayında MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı 'Tekoşer Zagros' kod adlı Müsluh Ike'nin kırmızı kategoride arandığı ortaya çıktı.

MİT ve TSK'nın Ağustos 2019'da Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlediği ortak operasyonda, PKK'lı Müsluh Ike, etkisiz hale getirildi. Hava harekatında etkisiz hale getirilen 46 yaşındaki 'Tekoşer Zagros' kod adlı teröristin, kırmızı kategoride arandığı belirlendi. Müsluh Ike'nin, 1990'lı yıllarda örgüte katıldığı, Şemdinli ve Çukurca'da gerçekleştirilen birçok eylemin azmettiricisi olduğu belirlendi. Hakurk alan sorumlusu iken Abbas kod adlı Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra 2019 yılı itibarıyla sözde Metina alan sorumluluğuna getirilen Müsluh Ike, kırmızı kategoride aranıyordu.

ANKARA,

Kaynak: DHA