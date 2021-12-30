'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (5) - Haberler
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'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (5)

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (5)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYORKemer ilçesindeki marinada bağlı olan teknelerde tüm kontrollerinin yapıldığını söyleyen Kemer Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, "Ekip olarak dünden bu yana çalışıyoruz.

TEKNELERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR

Kemer ilçesindeki marinada bağlı olan teknelerde tüm kontrollerinin yapıldığını söyleyen Kemer Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, "Ekip olarak dünden bu yana çalışıyoruz. Rüzgarın hızı, şu an artmaya devam ediyor. Bütün teknelerimizin güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir sonuçla karşılaşmadık. Umarım, hortum gibi bir doğal afetle karşılaşmayız. Meteoroloji'nin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda şu an için denize çıkmak uygun değil. Bu şartlarda normal bir teknenin dışarı çıkması mümkün değil. Meteorolojik uyarıya göre, teknelerin dışarı çıkmasına müsaade etmiyoruz" dedi.

RÜZGARIN HIZI 124 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, saat 13.30 itibarıyla Döşemealtı ilçesi Nebiler bölgesine 152,2, Kemer ilçesi Ovacık mevkisine 148,3, Korkuteli'ne 145,9, Kepez'e 131,8, kent merkezine 115,9 kilogram yağış düştü. Bu arada rüzgarın hızı da Kemer Limanı'nda 124,2, Antalya'da 90, Finike'de 82,8, Konyaaltı'nda 77, Kaş'ta 74.5 kilometreye ulaştı.


'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (5)

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (5)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Son Dakika Haberleri

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