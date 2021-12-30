'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)

ANTALYA (DHA) - BÜYÜKŞEHİR, SEFERBER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara tüm birimleriyle müdahale etti. Fırtına ve sağanak sonucu bazı ağaçlar devrildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ve dalları kırılan ağaçlara kısa sürede müdahale etti. Devrilen ağaçlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması için kaldırıldı.

Son 24 saatte metrekareye düşen yağmur miktkarı, Kemer Ovacık'ta 236 kiloya ulaştı. Yağış ve rüzgarın gece boyunca Antalya'nın batı ilçelerinde (Konyaaltı, Kemer, Finike ve Kumluca) etkili olmasının beklendiği kaydedildi.