Kırmızı Kedi Kitabevi'nden koronavirüs kararı Kırmızı Kedi Kitabevi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki bütün kitabevlerini bugünden itibaren geçici bir süreyle kapatacağını duyurdu.

Kırmızı Kedi Kitabevi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki bütün kitabevlerini bugünden itibaren geçici bir süreyle kapatacağını duyurdu.

Kırmızı Kedi Kitabevi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hepinizin bildiği üzere Koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle küresel boyutta ciddi önlemler alınmaktadır. Kırmızı Kedi Kitabevleri olarak bizler de okurlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesince kitabevlerimizin hizmetine, bugünden itibaren geçici bir süreyle ara veriyoruz. Biz hizmetimize ara verirken okurlarımızı da evlerinde kalmaya davet ediyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle… #OKUMAKGÜÇLENDİRİR, #EVDEKAL"

Kaynak: DHA