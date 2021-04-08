Son dakika haberi: Kırmızı kategorideki Sivas'ta market indirimi Covid-19'u unutturdu, Valilik kararı ile market kapatıldı

Son dakika haberine göre Kırmızı kategorideki Sivas'ta market indirimi Covid-19'u unutturdu, Valilik kararı ile market kapatıldı Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas'ta bir marketin yaptığı indirim kampanyası vatandaşlara Covid-19'u unutturdu.