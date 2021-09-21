KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI - Haberler
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KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇİFT doz aşı yaptırma oranıyla kırmızı kategoride yer alan Şanlıurfa'da, sağlık ekipleri kalabalık bölgelerde megafonla vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

ŞANLIURFA (DHA) - ÇİFT doz aşı yaptırma oranıyla kırmızı kategoride yer alan Şanlıurfa'da, sağlık ekipleri kalabalık bölgelerde megafonla vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Covid-19 Risk Haritası'nın il nüfusuna göre çift doz aşı yaptırma oranında kırmızı kategorideki Şanlıurfa'da, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, haritanın rengini değiştirmek için çabalıyor. Ekipler, vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde megafonla aşı çağrısı yapıyor. Kentin kalabalık bölgelerinde yaya olarak dolaşan sağlık ekipleri, megafonla, 'Bugüne kadar yapılan fedakarlıklar ve yeniden bir salgınla karşı karşıya kalınmaması için lütfen hepimiz aşı olalım' anonslarıyla halkı duyarlılığa davet ediyor.

Sağlıkçıların megafonlu çağrısının ardından kimileri, mobil istasyonlarda aşılarını yaptırırken, aşıdan çeşitli nedenlerle uzak duranların bazıları ise farklı ülkelerin aşılarına güvenmediklerini ve yerli aşının çıkmasını beklediklerini söyledi. Bazı vatandaşlar ise koruyucu özelliğe sahip aşının yapılması gerektiğini belirterek, herkesi duyarlı olmaları konusunda uyardı.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI
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Haber: KIRMIZI KATEGORİDEKİ ŞANLIURFA'DA, SAĞLIKÇILARDAN MEGAFONLU AŞI ÇAĞRISI - Haberler
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