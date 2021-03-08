Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması

08.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:53
Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması

3 gün içerisinde 6 bin 889 personel ile 3 bin 572 iş yeri ve 22 bin 676 kişiyi denetlediklerini belirten Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bulaşın yüzde 72'sinin ev buluşmalarından kaynaklı olduğunu belirterek uyardı.

3 gün içerisinde 6 bin 889 personel ile 3 bin 572 iş yeri ve 22 bin 676 kişiyi denetlediklerini belirten Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bulaşın yüzde 72'sinin ev buluşmalarından kaynaklı olduğunu belirterek uyardı. Vali Kaldırım, "Bulaşın yüzde 72'si ev buluşmalarından. Lütfen ziyaretlere, buluşmalara ara verelim. Salgınla mücadelede çok kritik bir haftadayız" dedi.

Çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'nın, düşük riskli bölgeye dönüşebilmesi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 4 ile 6 Mart tarihleri arasında 6 bin 889 personel ile 3 bin 572 iş yeri ve 22 bin 676 kişiyi denetlediklerini açıkladı. Bunun yanı sıra hafta içi bir mahallede cenaze sonrası evde bir araya gelme nedeniyle 35 kişide korona virüsün tespit edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Vali Kaldırım, "Mahalleyi karantinaya aldık, idari para cezası uyguladık. Bulaşın yüzde 72'si ev buluşmalarından. Lütfen ziyaretlere, buluşmalara ara verelim. İstirham ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Salgınla mücadelede kritik bir haftada olunduğunu da dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Salgınla mücadelede çok kritik bir haftadayız. Rengimizi önce turuncu sonra maviye çevirmek için bu hafta çok önemli. Sizlerden herkese ulaşıncaya kadar bu mesajı paylaşmanızı istirham ediyorum. Tüm hemşehrilerimin tedbirlere tam uyarak bu mesajın gereğini yapacaklarına eminim" diye belirtti. - SAKARYA

Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması
Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması
Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması
Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması
Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması
Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması
Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Serdar Ortaç Meghan Markle
Spor Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:22:13. #1.16#
title