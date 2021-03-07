Kırmızı kategorideki Sakarya'da şehir merkezindeki banklar kaldırılıyor
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Kırmızı kategorideki Sakarya'da şehir merkezindeki banklar kaldırılıyor

07.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:36

Kırmızı kategorideki Sakarya'da şehir merkezindeki banklar kaldırılıyor Sirkülasyonun yoğun olduğu alanlardaki banklar geçici bir süre için belediye ekiplerince kaldırıldı Çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da insan sirkülasyonunun yaşandığı yoğun bölgelerdeki banklar belediye...

Kırmızı kategorideki Sakarya'da şehir merkezindeki banklar kaldırılıyor

Sirkülasyonun yoğun olduğu alanlardaki banklar geçici bir süre için belediye ekiplerince kaldırıldı

SAKARYA - Çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da insan sirkülasyonunun yaşandığı yoğun bölgelerdeki banklar belediye ekipleri tarafından geçici bir süre için kaldırıldı. Düşük riskli bölgeye dönüşebilmek adına şehirde adeta topyekun seferberlik ilan edilmiş durumda.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşmenin kademeli olarak başlatılacağını ve risk haritasında yer alan 4 kategoriye göre olacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada bir risk haritası yayınlayarak, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz" ifadelerine yer vermişti. Bu risk değerlendirme kriterlerine göre Sakarya, 17 ille birlikte çok yüksek riskli (kırmızı) kategorisinde yer aldı. Başta Sakarya Valiliği olmak üzere şehirde bulunan belediyeler de, çok yüksek riskli bölgeden, düşük riskli bölgeye dönüşebilmek adına çalışmalarına hız kazandırdı.

Bu kapsamda şehir merkezinde insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlardaki banklar belediye ekipleri tarafından geçici bir süre için kaldırıldı. Aynalıkavak, Katlı Pazar ve Orhan Camii ön meydanında bulunan banklar, şehrin bir an önce düşük riskli kategoriye girebilmesi için başlatılan çalışmalar arasında yer aldı. Belediye ekipleri bankları geçici süreliğine kaldırdı. Şehirde virüs ile alakalı adeta topyekun seferberlik ilan edilmiş durumda.

Kırmızı kategorideki Sakarya'da şehir merkezindeki banklar kaldırılıyor
Kırmızı kategorideki Sakarya'da şehir merkezindeki banklar kaldırılıyor
Kırmızı kategorideki Sakarya'da şehir merkezindeki banklar kaldırılıyor
Kırmızı kategorideki Sakarya'da şehir merkezindeki banklar kaldırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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