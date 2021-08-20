KIRMIZI KATEGORİDEKİ MUŞ'TA, AŞI SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

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KORONAVİRÜS vaka sayısında artışın yaşandığı ve aşı oranının düşük olduğu Muş'ta, salgının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması için sağlık ekipleri, vatandaşın ayağına kadar giderek Covid-19 aşısını yapıyor.

KORONAVİRÜS vaka sayısında artışın yaşandığı ve aşı oranının düşük olduğu Muş'ta, salgının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması için sağlık ekipleri, vatandaşın ayağına kadar giderek Covid-19 aşısını yapıyor. Kentin kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçişi için adeta başlatılan aşı seferberliği, tüm hızıyla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre vaka artışının en çok, aşı oranının ise en düşük olduğu illerden Muş'ta, Kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçiş için aşılama çalışmaları sürüyor. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın sağlaması amacıyla hummalı bir çalışma yürüten sağlık ekipleri, mahalle ve köylerde kapı kapı dolaşıp, aşı hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

TURUNCU KATEGORİ İÇİN AŞI SEFERBERLİĞİ

Kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçiş için aşı seferberliğinin sürdüğü kent merkezine bağlı Kepenek köyü meydanında aşı standı kuran sağlık ekipleri, burada köylünün sırasıyla Covid-19 aşısını gerçekleştirdi. Muhtar ile köy imamının desteğiyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılan aşı çalışmasına, özellikle köy kadınları ile gençleri ilgi gösterdi.

'HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Şehir merkezinden çıkıp, köylerindeki evlerinin kapısına kadar gelen sağlık ekiplerinde Covid-19 birinci doz aşısını yaptıran köy kadınlarından Münasip Sümer, 'Sağlık ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Biz aşımızı olduk. Devletimizden ve sağlık çalışanlarından Alah razı olhsun. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Herkes aşısını olsun ki, ülkemiz ve memleketimiz bu hastalıklardan kurtulsun. Çocuklarımız okullarına gidebilsin, milletimiz temiz bir hava, temiz bir yaşam içerisinde kalsınlar istiyoruz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARI CAMİDEN ANONSLA AŞIYA DAVET VE TEŞVİK EDİYORUZ"

Köye gelen sağlık ekiplerini yalnız bırakmayarak, aşılama çalışmasına destek olan İmam Orhan Yavçin ise 'İmamlar olarak bizlerde gereken desteği, sağlık çalışanlarına sağlıyoruz. Vatandaşları camiden anonsla aşıya davet ve teşvik ediyoruz. Herkesin aşı olmasını istiyoruz" dedi.

Özellikle okulların açılması ve çocukların eğitim-öğretim hayatı için aşı olunmasını isteyen Yavçin, 'Dünya çapında bütün bilim adamları, bu işi bilenler aşı olmamızı istiyorlar. Bizlerde devletimize güveniyoruz. Aşı olmamız gerekiyor. Bu hastalığın ortadan kaldırılması için aşı şarttır. Aşı olalım" diye konuştu.

'MUŞ'UN TURUNCU KATEGORİYE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZö

Vatandaşların aşılanması için muhtar ve cami imamıyla beraber hareket ederek, aşısız vatandaşların Covid-19 aşılarını gerçekleştirdiklerini belirten Aile Sağlığı Merkezi Doktoru İbrahim Demir de, 'Muş, aşı oranında düşük ve kırmızı kategorideki iller arasında. Aşılama çalışmalarıyla Muş'un turuncu kategoriye geçmesini bekliyoruz. Aşı için bizler elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız aşılarını olmaya gelsinler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı