Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu

06.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:37
Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da, kısıtlama uygulanmayan ilk cumartesi cadde ve sokaklar, hava da sıcak olunca kalabalıklaştı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da, kısıtlama uygulanmayan ilk cumartesi cadde ve sokaklar, hava da sıcak olunca kalabalıklaştı. Maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca vaka sayısına göre açıklanan haritada, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride bulunan Konya'da, kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Kentte hava sıcaklığının da artmasıyla koronavirüs tedbirleri unutuldu. Cadde ve sokakların kalabalıklaştığı kentte, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Kentin işlek noktalarından Alaaddin Bulvarı ve Alaaddin Tepesi Parkı'nın da kalabalık olduğu gözlendi. 


Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu
Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu
Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu
Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu
Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kenan Doğulu Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı kategorideki Konya'da, 'kısıtlamasız cumartesi' yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:36:56. #1.14#
title