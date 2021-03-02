Kırmızı kategorideki Konya'da, esnaf tedbirlere uyulmasını istiyor

TÜRKİYE'nin birçok ilinde kontrollü normalleşme döneminde restoranlar müşterilerini kabul etmeye başlarken, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre kırmızı kategoride yer alan Konya'daki restoranlar paket servise devam etti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli kentler arasında bulunan Konya'da müşterilere kapalı kalan restoranlar, paket servis ve gel al uygulamasına devam etti. İş yerlerinde müşterileri görmek istediklerini ifade eden restoran işletmecileri, Konya'nın da bulunduğu konumdan normalleşme dönemine geçmesini temennisinde bulundu. Lokanta işletmecilerinden Safa Can (24) "Biz çorba ağırlıklı çalıştığımız için paket servisimiz fazla yok. Bunu evlere de taşıyamadık. 4 aydır da kapalıyız. Hafta sonu biz temizliğimizi yaptık pazartesi açılacak diye bekledik ama olmadı" dedi.

Yaşar Aydın (70) "Müjdeli bir haber bekledik ama istediğimiz haber i alamadık. Yine şoke olduk, durumlar ne olacak bilmiyoruz. Lokantamız, öğle saatlerinde dolu olurdu ama şimdi kimse yok. Paket servis yapıyoruz o da istediğimiz gibi olmuyor. Bizim tek beklentimiz lokantaların bir an evvel açılıp, normale dönmesi" diye konuştu.

Mustafa Duman (56) "15 günde biz bu sayıyı düşürebilirsek, Konya Valimiz ve gerekli makamlar bir yaklaşımda bulunacaktır diye düşünüyorum. HES koduyla giriş gibi bir önlem alınabilir. Sadece bir paket servisle olmuyor. İnşallah Konyalının özverisiyle bu durumdan kurtulabiliriz. Resmi kurumlarda insanlar belli kurallara uyuyorsa restoranlarda da uyulabilir. Ona göre bir önlem alınabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ