"Kırmızı" kategorideki Konya'da esnaf, "tedbirlere" yeteri kadar uyulmadığı için üzgün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Kırmızı" kategorideki Konya'da esnaf, "tedbirlere" yeteri kadar uyulmadığı için üzgün

02.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride bulunan kentte, restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletme sahipleri, kapılarını müşterilerine açamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride bulunan kentte, restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletme sahipleri, kapılarını müşterilerine açamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Şehirdeki esnaf ve duyarlı vatandaşlar, Konya'nın risk haritasındaki yüksek risk kategorisini sembolize eden kırmızı renginin değişmesinin, "sosyal mesafe" ve "maske" kurallarına uymaktan geçtiği kanaatinde.

Kentin işlek yerlerinden Zafer Meydanı'nda esnaflık yapan Yusuf Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla vatandaşların evde durmak istemediğini, bunu da Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Risk grubu kapsamında bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların zaman zaman kurallara uymadığını ifade eden Fırat, "Sosyal mesafe ve maske konusunda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bana göre kente giriş ve çıkışların da yasaklanması lazım." dedi.

Vatandaşlardan Aslı Sever, salgınla mücadelede başarı elde etmenin hijyen kurallarına uymaktan geçtiğini, sağlıkçıların önerilerinin daha dikkatle uyulması gerektiğini belirtti.

'Kırmızı' kategorideki Konya'da esnaf, 'tedbirlere' yeteri kadar uyulmadığı için üzgün
'Kırmızı' kategorideki Konya'da esnaf, 'tedbirlere' yeteri kadar uyulmadığı için üzgün
'Kırmızı' kategorideki Konya'da esnaf, 'tedbirlere' yeteri kadar uyulmadığı için üzgün
'Kırmızı' kategorideki Konya'da esnaf, 'tedbirlere' yeteri kadar uyulmadığı için üzgün

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Kırmızı" kategorideki Konya'da esnaf, "tedbirlere" yeteri kadar uyulmadığı için üzgün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:55:59. #1.15#
title