"Kırmızı" kategorideki Konya'da esnaf, "tedbirlere" yeteri kadar uyulmadığı için üzgün

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride bulunan kentte, restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletme sahipleri, kapılarını müşterilerine açamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride bulunan kentte, restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletme sahipleri, kapılarını müşterilerine açamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Şehirdeki esnaf ve duyarlı vatandaşlar, Konya'nın risk haritasındaki yüksek risk kategorisini sembolize eden kırmızı renginin değişmesinin, "sosyal mesafe" ve "maske" kurallarına uymaktan geçtiği kanaatinde.

Kentin işlek yerlerinden Zafer Meydanı'nda esnaflık yapan Yusuf Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla vatandaşların evde durmak istemediğini, bunu da Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Risk grubu kapsamında bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların zaman zaman kurallara uymadığını ifade eden Fırat, "Sosyal mesafe ve maske konusunda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bana göre kente giriş ve çıkışların da yasaklanması lazım." dedi.

Vatandaşlardan Aslı Sever, salgınla mücadelede başarı elde etmenin hijyen kurallarına uymaktan geçtiğini, sağlıkçıların önerilerinin daha dikkatle uyulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler