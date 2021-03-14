Kırmızı kategorideki ilde öğretmenler eğitim için seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırmızı kategorideki ilde öğretmenler eğitim için seferber oldu

14.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:24

Kırmızı kategorideki ilde öğretmenler eğitim için seferber oldu Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya: "Öğrencilerimizi bu dönemde, diğer dönemlere göre daha sıkı tedbirlerle kontrol ediyoruz" Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da eğitim...

Kırmızı kategorideki ilde öğretmenler eğitim için seferber oldu

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya:

"Öğrencilerimizi bu dönemde, diğer dönemlere göre daha sıkı tedbirlerle kontrol ediyoruz"

SAKARYA - Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da eğitim kurumları, öğrencileri virüs tehdidinden uzak tutarak eğitimin aksamaması TEDBİRİ elden bırakmıyor.

Korona virüs salgını sonrasında eğitime bir süre online olarak devam edilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen iller tablosunda çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından okullar öğrencilere kapısını açtı. Bu kapsamda eğitim kurumları da pandemi kurallarına riayet ederek öğrencileri, sınıfları ve arkadaşlarıyla buluşturdu. Her bir noktasına uyarı levhalarının asıldığı okullarda öğrenciler de tedbiri elden bırakmıyor. Giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü ile dezenfekte işlemi yapıldığı okulda, her teneffüs sonrasında öğrencilerin ders gördüğü sınıflarda dezenfektasyon işlemi uygulanıyor. Gelecek için çocukların eğitimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, gerekli şartlar sağlandığı sürece okulların hiçbir şekilde kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Tedbirli bir şekilde çocuklarımızın eğitim öğretime devamını sağlıyoruz

Pandemi sürecinde çocuklara verilen derslerin yanı sıra aldıkları tedbirleri de anlatan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, "Sakarya kırmızı bölgede, buna rağmen biz ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü sınıflarda eğitim öğretime devam ediyoruz. Okulumuzda tedbirlere bağlı bir şekilde eğitim vermeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz için haftanın bir ve ikinci günleri ders varken diğer günler sınıflarımızda temizlikler yapılıyor, hijyen sağlanıyor ve oldukça tedbirli bir şekilde çocuklarımızın eğitim öğretime devamını sağlıyoruz. Sınıflarda ders saatleri 30'ar dakikaya indirgendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından teneffüslerimiz 10 dakika, buna binaen hizmetli arkadaşlarımız her zaman sınıflarda temizliğe önem gösteriyorlar ve her ders sonrasında dezenfektan ile temizlik yapıyorlar. Öğrencilerimizi bu dönemde, diğer dönemlere göre daha sıkı tedbirlerle kontrol ediyoruz. Öğretmenlerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda, teneffüslerde öğrencilerimizin yanında olmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yine maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmeleri için uyarıyoruz. Teneffüslerde dışarıda olsun, koridorlarda olsun öğretmen arkadaşlarımız nöbetlerini titizlikle tutuyor, bu şekilde ve bu konuyla alakalı binamızın içerisinde dezenfektan cihazlarımız mevcut yine elemanlarımız tarafından koridorlar olsun, sınıflar olsun çeşitli temizlik malzemeleriyle temizlenmekte. Bu kurallara uyuyoruz öğrencilerimize de bu konuda ısrarlı bir şekilde uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Eğitim öğretim her şeyden daha önemli

Eğitimin pandemi sürecinde zorluğundan bahseden ve gerekli tedbirler alındıktan sonra okulların hiçbir zaman kapanmaması gerektiğini düşünen Sakarya, "Bu süreçte eğitim öğretim bütün dünyada olduğu gibi oldukça zor. Çünkü küçük çocuklarla uğraşıyoruz, onlara zaman zaman mesafe ayarlamasını anlatmanın zor olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ancak şu bir gerçek ki bütün dünyada okullar açık. Türkiye'de eğitim öğretim kapalı olduğu zaman her şey kapalı demektir. Her şey eğitim öğretimden geçiyor, bunun için olabildiğince okulları açık tutmamız gerekiyor ki gelecek nesil bundan çok etkilenmesin. Eğer okullar kapalı olursa bugün ilkokul 1'inci, 2'inci sınıf öğrencilerimizin yaşları küçük, bundan dolayı eğitimde geri kalır ve gelecekte büyük zorluklar yaşayabilirler. Bakıyoruz Almanya olsun, Avrupa ülkeleri olsun ilk önce okullar açılıyor, en son okullar kapanıyor. Bu noktada bizim ülkemizde de aynı şekilde olması gerekiyor. Her yer kapanabilir ama okullar bence asla kapanmamalı, kapansa da en önce açılmalı. Çünkü her şeyden daha önemli olan eğitim öğretim bunu hep birlikte bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kırmızı kategorideki ilde öğretmenler eğitim için seferber oldu
Kırmızı kategorideki ilde öğretmenler eğitim için seferber oldu
Kırmızı kategorideki ilde öğretmenler eğitim için seferber oldu
Kırmızı kategorideki ilde öğretmenler eğitim için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı kategorideki ilde öğretmenler eğitim için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 14:31:06. #1.14#
title