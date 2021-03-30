Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
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Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu

Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Güncel
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasına giren Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasına giren Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, aksi takdirde yeni tedbirler ile karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Kırmızı renk kategorisine giren kentte koronavirüs vaka sayılarında artış üst seviyelere çıkarken, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddede sosyal mesafeye uymadan alışveriş yapan vatandaşlardan bazıları ise maskelerini çene altlarına indirdi. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de vatandaşlara tedbirlere uymaları yönünde çağrıda bulunarak, rakamlar ilk açıklandığında 100 bin nüfusa göre 27'lerde olunduğunu sonradan kentin 100 binde 100'lerin üzerine çıktığını söyledi. Sarı renk ile başladıkları risk haritasında önce turuncu daha sonra da kırmızı listeye girdiklerini aktaran Gül, kararları en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını dile getirerek, pandemi kurallarına tüm herkesin uyması gerektiğini aktardı.'YENİ TEDBİRLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ'Vali Gül, önemli olan koruyucu önlemlerin alınması ve daha az hasta olunması gerektiğinin altını çizerek, bunun için de zorunlu olmayan hiçbir aktiviteyi yapmamak gerektiğini aktardı.Üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi gerektiğini belirten Gül, vatandaşların kurallara uymadığı taktirde yeni tedbirler ile karşılaşabileceğini ifade ederek şöyle dedi: "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım.  Son alınan kararlarda da bizi en çok etkileyen cumartesi pazar sokağa çıkma yasağının olması ve yeme içme mekanlarının da eskiden olduğu gibi yüzde 50 kapasite ile devam etmesi. Kurallara uyduğumuzda olduğumuz durumdan çok daha iyi durumlara gelebiliriz. Kurallara uymaz vaka sayılarımız da artarsa da şu an yüzde 50 kapasite ile çalışan yeme içme mekanları başta olmak üzere birçok esnaf yeni tedbirlerle karşılaşabilir. İki buçuk milyon hemşerimizin yaşadığı Gaziantep'te vatandaşlarımızdan istirhamımız başkalarının uymasını istedikleri kurallara kendileri de uysunlar. Şimdiye kadar önemli bir kısmı uydu ve uymaya da devam ediyorlar ben teşekkür ediyorum. Ama herkes elinden gelenin bir fazlasını yapsın. Özellikle okulların tam anlamıyla kapanmaması için, öğrencilerimizin okuldan geri kalmaması için, esnafın işinden aşından mahrum olmaması için bizim bireysel keyiflerimizden ve etkinliklerimizden bir adım geride durmamız gerekiyor. Bir ay bir buçuk ay dişimizi sıktığımızda aşıların da artması ile yaz ayının gelmesi ve Ramazan ayında sosyal hayatın durgunlaşması ile birlikte vaka sayılarımızın da daha sürdürülebilir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Bakanlık açıkladı toplu iftarlar zaten genelge ile yasaklandı. Bunun dışında da istirhamımız en yakınlarımız olsa dahi toplu iftarların yapılmaması."

Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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