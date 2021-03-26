Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı
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Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | Güncel

Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı HES kodlu girişlerde kuyruk ve yoğunluğun azaltılması planlanıyor HES Kodlu anahtarlıklar cep telefonu olmayan ya da kullanmakta zorlananlar için büyük kolaylık sağlıyor Antalya'da HES kodu uygulamasının genişletilmesi...

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı

HES kodlu girişlerde kuyruk ve yoğunluğun azaltılması planlanıyor

HES Kodlu anahtarlıklar cep telefonu olmayan ya da kullanmakta zorlananlar için büyük kolaylık sağlıyor

ANTALYA - Antalya'da HES kodu uygulamasının genişletilmesi kararının ardından, Muratpaşa belediyesi tarafından hazırlanan HES kodlu anahtarlıklar vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. 20 ayrı noktada 1 ay boyunca dağıtımı yapılacak anahtarlıklara, vatandaşların mevcut HES kodları anahtarlık üzerindeki kare koduna tanımı gerçekleştiriliyor. Cep telefonu olmayan ya da kullanmakta zorlanan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan uygulamayla birlikte HES kodunun zorunlu olduğu alanlarda hızlı işlem sayesinde oluşabilecek kuyruk ve yoğunluğu azaltacağı ön görülüyor.

Covid-19 risk haritasında vaka sayısı son paylaşılan haftalık verilere göre 100 binde 119,18 olan Antalya'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mart'ta yaptığı görüşmede birçok yere girişte HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirdi. Uygulama açık ve kapalı semt pazarlarından berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah ve düğün salonları, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, kütüphane, spor salonlarına kadar genişletildi.

Kuyruk ve yoğunluğu azaltacağı ön görülüyor

Son kararla birlikte gündelik yaşamın bir parçası haline gelen HES kodunu için, Muratpaşa Belediyesi yeni bir uygulama başlattı. 20 ayrı noktada stant açan belediye yetkilileri, isteyen vatandaşlara HES kodlarının tanımlandığı anahtarlıkları ücretsiz olarak sağlıyor. Üzerlerinde isimlerinin yer aldığı anahtarlıklarını alan vatandaşların, HES kodu sorulan yerlerde anahtarlık üzerindeki kare kodu okutması yeterli oluyor. Cep telefonu olmayan ya da kullanmakta zorlanan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan uygulamayla birlikte HES kodunun zorunlu olduğu alanlarda hızlı işlem sayesinde oluşabilecek kuyruk ve yoğunluğu azaltacağı ön görülüyor.

"Çok büyük bir kolaylık oldu"

Belediyenin bu uygulamasından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren vatandaşlardan Cengiz Bahvınan, "HES kodunu önceden almıştım, şimdi daha kolay oldu. Yanımda taşıyacağım. Sorduklarında anahtarlığı çıkartıp göstereceğim" dedi.

HES kodu konusunda telefonda uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade eden Cemil Yıldırım ise, uygulamanın kendileri için büyük bir kolaylık getirdiğini söyledi. Yıldırım, "Telefon açıp iki saat uğraşıyorduk. Ancak bunu cebimdeki anahtarımla birlikte göstereceğim. Çok büyük bir kolaylık oldu. Bir tane de yakınıma aldım" diye konuştu.

Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı
Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı
Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı
Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı
Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı
Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı
Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı
Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı
Kırmızı kategorideki Antalya'da HES kodlu anahtarlık dağıtımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:34:01. #1.16#
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