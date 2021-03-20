Kırmızı kategorideki Aksaray'da ziraatçılar köylerde denetim yapıyor

- Kırmızı kategorideki Aksaray'da ziraatçılar köylerde denetim yapıyor Korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında yüksek riskli kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da tüm resmi kurum ve kuruluşlarla görevli personel denetim ve bilgilendirme çalışması yaparken, Ziraat Odası Başkanlığında...

- Kırmızı kategorideki Aksaray'da ziraatçılar köylerde denetim yapıyor

AKSARAY - Korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında yüksek riskli kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da tüm resmi kurum ve kuruluşlarla görevli personel denetim ve bilgilendirme çalışması yaparken, Ziraat Odası Başkanlığında görevli ziraat mühendisleri de tarım şehri olan kentte üretimin durmaması için köy köy gezerek üreticileri bilgilendiriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüksek riskli iller haritasında kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu tarafından başlatılan "Devlet millet el ele, virüsle mücadele" çalışmaları kapsamında kent genelinde etkin bir mücadele yürütülüyor. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte Ziraat Odası Başkanlığında görevli ziraat mühendisleri de üretimin durmaması için köy köy gezerek korona virüsle mücadele kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışması yapıyor. Sokaklardan caddelere, evlerden ahırlara kadar giren ziraat mühendisleri maske, mesafe ve hijyen denetiminin yanı sıra korona virüsle ilgili bilinçlendirme çalışması yaparak HES kodu sorguluyor.

"İnsanları doyurabilmek için tarımın durmaması lazım"

Üretimin durmaması gerektiğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Tarım şehri olan Aksaray'da ziraat odasının tarım danışmanları her zaman sahada. Tarımla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Dünyayı saran bu Covid-19 ile ilgili de ilimizde son günlerde yüksek olmasından dolayı ziraat mühendisi ekibimiz virüs ile ilgili hem denetim yapıyor hem maske dağıtıyor hem de denetim yapıyor. Tarımın durmaması lazım, durmaması için de üreticilerimizi elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ben buradan üreticilerimizden şunu rica etmek istiyorum. İşimiz olmadıkça Aksaray'a kesinlikle gelmeyelim. İşimiz olduğunda da 1 kişi gelelim ve nokta atışı olarak işimizin olduğu yerde bitirip gidelim. Tarımın durmaması lazım, ülkemizi, insanlığı doyurabilmek için, gıdayı üretebilmek için tarımın durmaması lazım" dedi.

Denetimlerden memnun olan köy halkı ise ekiplere teşekkür ederek denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN