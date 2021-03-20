Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı
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Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı

20.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:05
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, Valilik artan vaka sayıları sonrasında vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden uyarıda bulundu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, Valilik artan vaka sayıları sonrasında vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden uyarıda bulundu. Valilikten yapılan duyuruda "Son 10 günde vaka, yatan hasta, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarımızda artış var. Hep birlikte güzel günler için özenle ve sabırla kurallara uyalım" denildi.

'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde olan Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırıldı. Kentte, havanın bulutlu olması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kontrollerini sürdürürken, AFAD ekipleri ise caddelerde HES kodu uygulaması yaptı.

Aksaray Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Son 10 günde vaka, yatan hasta, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarımızda artış var. Ekmek teknelerimizi açmak, çocuklarımızı güvenle okula göndermek, vaka artışlarını durdurmak hatta yok etmek elimizde. Haydi Aksaray, misafirliğe ara verilim. Gençler, kendimize ayrılan saatler dışında dolaşmayalım. Değerli büyüklerim, evde kalıp kendimizi koruyalım. Maske, mesafe ve temizliği ihmal etmeyelim. Zorluklar aşmak için vardır. İnanırsak başaracağız. İnanıyoruz ve birlikte başaracağız. Hep birlikte güzel günler için özenle ve sabırla herkesi kurallara uyalım" denildi.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, valilikten vakalar artıyor uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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