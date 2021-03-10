Kırmızı kategorideki Aksaray'da vali denetiminde, 'Müslüm Gürses' diyaloğu
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Kırmızı kategorideki Aksaray'da vali denetiminde, 'Müslüm Gürses' diyaloğu

10.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:10

Kırmızı kategorideki Aksaray'da vali denetiminde, 'Müslüm Gürses' diyaloğuAKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu,Sağlık Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride bulunduğunu açıkladığı kent merkezinde koronavirüs tedbirleri denetiminde bulundu.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da vali denetiminde, 'Müslüm Gürses' diyaloğu

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu,

Sağlık Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride bulunduğunu açıkladığı kent merkezinde koronavirüs tedbirleri denetiminde bulundu. Vali Aydoğdu'nun, denetim sırasında karşılaştığı liseli kız öğrencilerle Müslüm Gürses diyaloğu ise dikkat çekti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi doğrultusunda, kent merkezindeki denetimlere katıldı. Kırmızı kategorideki giredik Eski Sanayi Caddesi'nde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Aydoğdu, karşılaştığı kız öğrencilerle, yüz yüze sınavlar, pandemi ve gençlik üzerine sohbet etti. Aydoğdu'nun dinledikleri müzik türünü sorduğu liseli öğrenciler "Karışık dinliyoruz" cevabı verdi. Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Ortaya karışık ızgara yani" diye karşılık verdi. Bir kız öğrencinin "Bazen dertli olunca Müslüm diyoruz" demesi üzerine gülümseyen Vali Aydoğdu öğrencilere "Gerçekten Müslüm Gürses'i dinliyor musunuz"' diye sordu. Gülüşmelerin ardından öğrencilerin "Dinlemez miyiz, Müslüm dinlenmez mi ' Hangimiz sevmedik?? cevaplarını vermesi üzerine Aydoğdu, "Müslüm Gürses biraz daha bizim dönemimizin. Genellikle hikayesi olan insanlar onu dinler. Şimdiki gençler pop, rap dinliyor da onun için sordum" dedi.

Öğrenciler, eskinin şarkılarındaki anlam ve sözlerinin yeni dönem şarkılarından daha iyi olduğunu, o nedenle Müslüm Gürses gibi usta sanatçıları da dinlediklerini belirtti. Vali Aydoğdu, öğrencilere pandemi tedbir ve kurallarına uydukları için teşekkür edip, ardından da selfie yaptı. Aydoğdu, "Hayatınızda başarılar diliyorum" diyerek öğrencilerle vedalaştı.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da vali denetiminde, 'Müslüm Gürses' diyaloğu
Kırmızı kategorideki Aksaray'da vali denetiminde, 'Müslüm Gürses' diyaloğu
Kırmızı kategorideki Aksaray'da vali denetiminde, 'Müslüm Gürses' diyaloğu
Kırmızı kategorideki Aksaray'da vali denetiminde, 'Müslüm Gürses' diyaloğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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