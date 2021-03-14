Kırmızı kategorideki Aksaray'da sıkı denetim
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Kırmızı kategorideki Aksaray'da sıkı denetim

14.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:13
Kırmızı kategorideki Aksaray'da sıkı denetim

"Çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Aksaray'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü.

"Çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Aksaray'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü.

Tüm Türkiye'de etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle vakaların artış gösterdiği ve çok yüksek riskli kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Şehrin genelinde görev alan polis ekipleri hem sabit noktalarda hem de yaya devriye olarak kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor. Sabit noktalarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda seyreden otomobilleri durdurarak sokağa çıkma izin belgesi ile sürücü evraklarını sorgularken, Asayiş Şubesi ekipleri de noktalarda yayalar ile araç içerisinde bulunan fazla yolcular üzerinde denetim yaptı. Asayiş Şubesi ve Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekipleri yaya devriye olarak görev aldı. Yaya ekipler, şehrin ana arterlerinde devriye atarak yoldan geçen vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi. Polisler, vatandaşlara uygulamalar ve sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bilgi verdi. - AKSARAY

Kırmızı kategorideki Aksaray'da sıkı denetim
Kırmızı kategorideki Aksaray'da sıkı denetim
Kırmızı kategorideki Aksaray'da sıkı denetim
Kırmızı kategorideki Aksaray'da sıkı denetim
Kırmızı kategorideki Aksaray'da sıkı denetim
Kırmızı kategorideki Aksaray'da sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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